巴西港籍貨輪發現6人感染印度變種病毒

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-21 10:21

位於巴西東北部的馬拉尼昂州（Maranhão）政府5月20日確認，懸掛香港特區旗幟的貨輪「山東大智號」（MV Shandong da Zhi）發現6宗感染印度變種病毒株B.1.617的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例。貨輪是由南非航行至巴西。

馬拉尼昂州衞生廳長卡洛斯・盧拉（Carlos Lula）20日稱，「山東大智號」貨輪15日抵馬拉尼昂州沿海，一名印度籍船員因出現感染新冠肺炎症狀，被送進首府聖路易斯（São Luís）一家私人醫院隔離，情況穩定。

這艘運載礦石的貨輪上一共有24名船員，經篩檢後確認15人感染新冠肺炎，9人未受感染。6個有大量病毒的樣本被送往進行基因排序，發現6名印度籍船員感染變種病毒株B.1.617。這種病毒株首先在印度被發現。

受感染患者中，有3人徵狀嚴重，被帶到岸些就醫。當中2人已返回船上，但有1人在州立醫院的深切治療部就醫。

身兼州衛生局長國家委員會主席的盧拉亦說，當局會追蹤所有與他們有直接及非直接接觸的人。他們會接受檢測以及被監察。他稱不是所有人都與船員有過接觸，但當局將確認此事。

衞生部和國家衞生監督局（Anvisa）也派遣技術小組前往馬拉尼昂採取因應措施，確認所有船員都被隔離，且不允許貨輪停靠。

根據marinetraffic.com的資料，這艘有9年船齡的貨輪，3月27日從馬來西亞港口Teluk Rubiah出發，5月7日航行至聖路易斯港口。