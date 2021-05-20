01消息｜郵輪公海遊料七月推出　未定參加者是否須接種疫苗

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-20 20:40

早前兩間郵輪公司與本地旅行社計劃合作推出本地郵輪旅遊團，並只接載本港居民到公海停留。消息指，政府與業界商討中，初步同意於今年暑假期間推出，即最快七月便可啟航。消息又透露，計劃可容納十個或以上的郵輪停泊名額。 據知，港府對於參與郵輪假期的市民是否要接種疫苗仍未有定論，惟由於郵輪公司要安排船員到港才能趕及暑假前「收客」，有業界形容現時全行都等待港府「一錘定音」。

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香港與新加坡的旅遊氣泡，兩度因兩地分別的疫情有變而延遲，至今恢復無期。市民想到外旅遊，仍需等待一段時間。早前兩間郵輪公司與本地旅行社計劃合作推出本地公海遊，有關船隻只接載本港居民到公海停留，期間不會到其他地區，故不存在回港要檢疫的問題。

消息指，政府與有關方面仍在商討中，初步考慮同意於今年暑假推出，即最快七月可成行，並會提供十個或以上的的郵輸停泊名額，但相關細節仍待敲定。

消息：政府仍未決定參加者是否要打針

據知，政府仍未決定參與市民是否一定要接種疫苗，亦未觸及來港船員檢疫問題等，相反郵輪公司似「熱鍋上的螞蟻」，期望盡快得到政府的回覆，以便安排船員到港安排，趕及暑假前「收客」。業界形容，對港府遲遲未能「一錘定音」感到無奈，難以推進下一步工作：「如果依照而家嘅程序，船員到港最少要隔離21日，做好晒所有檢疫都已經就嚟暑假，佢快啲講批唔批會好啲。」

▼香港新加坡旅遊氣泡或二度取消▼

另外，旅發局新一輪「賞你遊」將於下周一（24日）公布，推出新一輪活動，在本地零售及餐廳實體店消費滿800元，可免費參加價值500元的「賞你遊」本地團。市民只需要帶同消費單據，到旅行社報名參與活動，便可以即時扣錢。消息表示，新一輪的名額，推出有關產品的旅行社，將會由第一輪的50間名客增加至200間，部份旅行社獲得100個名額。

有本地旅行社表示，旅行社需要向旅發局提供有關旅遊產品詳情，獲批准後才能得到相關資助，但由於名額不多，只有約100個，「其實兩三個團已經爆咗。」相信對於旅行社的協助不大。