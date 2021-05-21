俄羅斯駐英國大使：G7玩危險遊戲　將莫斯科推向北京

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-21 18:00

俄羅斯駐英國大使克林（Andrei Kelin）5月20日表示，七國集團（G7）對克里姆林宮的批評咄咄逼人而且毫無根據，形容是玩一場「危險的遊戲」，因為這會讓俄羅斯向中國靠攏。

克林接受路透社採訪時稱，七國集團的批評是帶有偏見的、對抗性的，缺乏實質內容，而且還對俄羅斯人激起反西方情緒，七國集團對待俄羅斯和中國這種咄咄逼人的態度正推動兩國走得更近。

克林説，「這是一場危險的遊戲」，「俄羅斯和中國於經濟、技術、軍事實力和政治等不同領域都具有巨大的潛力，這種潛力遍佈世界各地。」他指，「我們和中國並不是盟友，但給俄羅斯和中國施壓將拉近兩國關係。從這個意義說，我們應對來自西方的挑戰方面將愈發團結。」

克林還表示，俄羅斯將根據自身的地緣政治利益行事，如果有問題需要討論，那麼對話是最好的方式。他稱，「但七國集團更喜歡擴音器外交」，「七國集團是一個對不同議題發表特定觀點的團體，但它沒有理由對其他國家的民主狀況進行評判。」

1997年，俄羅斯於前總統葉利欽（Boris Yeltsin）執政時期加入了八國集團（G8）。2014年，俄羅斯吞併克里米亞後遭逐出集團。

克林：「我們看到了關於這個話題的討論：邀請俄羅斯，不要邀請俄羅斯。這對我們來說很奇怪，因為我們並不急於重新加入這個俱樂部。」他表示，「在我們看來，它已經失去了權威。」他稱，俄羅斯對20國集團（G20）、上海合作組織和金磚國家等其他論壇更感興趣。