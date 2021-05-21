緬甸政變｜聯邦選舉委員會傳將解散全民盟

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-21 17:32

緬甸媒體5月21日稱，聯邦選舉委員會（UEC）以選舉欺詐為由解散由國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟（全民盟，NLD）。

《今日緬甸》（Myanmar Now）21日稱，軍政府任命的聯邦選舉委員會在一次會議上作出這個決定。這次會議遭包括全國民主聯盟在內多個政黨抵制。

緬甸政變：圖為3月27日，一名男子在仰光手持全國民主聯盟（全民盟）黨旗示威。（Reuters）

內文引述聯邦選舉委員會主席登梭（Thein Soe）稱，全國民主聯盟選舉舞弊是非法的行為，「所以我們將不得不終止其政黨註冊。」

他也說，NLD的領袖會被控為「叛國者」。

軍方和緬甸民族團結政府（National Unity Government，NUG）未有立即回應事件。該國內政部4月20日已宣布，緬甸民族團結政府為非法組織。

緬甸聯邦議會代表委員會4月16日宣布組成民族團結政府，溫敏（Win Myint）擔任總統、昂山素姬（Aung San Suu Kyi）擔任國務資政，此外還任命副總統、總理和11部門的部長及副部長。目前，溫敏和昂山素姬仍在被緬甸軍方扣押。

緬甸聯邦議會代表委員會是由多名在2020年緬甸大選中勝選的民盟黨籍議員於2月5日自發成立的。