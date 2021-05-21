美國專家發現2017至2018年間　馬來西亞有人感染狗隻冠狀病毒

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-21 20:47

美國杜克大學（Duke University）全球健康研究所（Global Health Institute）一份研究報告5月20日在《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）半月刊發布，稱一種狗隻冠狀病毒曾傳到一批人身上，他們主要是兒童。他們因患肺炎，2017至2018年間入院。

研究人員在報告中寫道，懷疑狗隻冠狀病毒導致他們生病、而非僅僅存在於呼吸道，不過他們未能結論性地證明這一點。

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發時，效力杜克大學全球健康研究所的教授格雷（Gregory Gray）指派他實驗室內一名畢業生發展跨物種的冠狀病毒檢測，以助防止另一次災難發生。發展它的意念是，一旦它的準確度得到驗證，可用來重新檢測一些病人的樣本，便可尋找冠狀病毒或開始跨物種傳染人類的迹象。

專家稱從當時的狗隻冠狀病毒基因組成看來，它不太可能是現時在人類間傳播的新冠病毒。

格雷接受法媒訪問時稱：「我們提倡的是更多使用跨物種診斷，尋找5個我們認為是導致人類疫情大流行的、最有問題的病毒家族。」

馬來西亞新冠肺炎疫情：圖為5月8日，馬來西亞吉隆坡市郊民眾接受新冠病毒檢測。（AP）

馬來西亞疫情持續蔓延。5月21日新增6,493宗新冠肺炎確診個案，單日個案連續第3天超過6,000宗，累計個案增至498,795宗。

衞生部21日公布，馬來西亞21日新增個案較20日的單日新增最高紀錄6,806稍為回落。惟21日單日新增個案數字，是疫情爆發以來第二多。