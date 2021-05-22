國際奧委會：東京奧運仍可在日本實施緊急狀態下舉行

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-22 00:36

東京奧運距離開幕還有兩個月，但日本多個地區目前因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而公布緊急事態宣言。國際奧委會（IOC）監督東京奧運會籌備協調委員會主席科茨（John Coates）5月21日表示，東京奧運可以在緊急事態宣言的狀況下舉行。

國際奧委會與東京奧組委一連三天舉行聯席會議，討論應對疫情措施。科茨21日會後透過視像表示，世界衛生組織（WHO）及其他科學和醫學的建議都認為，國際奧委會提出和採取的健康措施都令人滿意，因此無論到時日本是否處於緊急狀態宣言，都可以確保今屆奧運可以在安全的環境下舉行。

對於有日本民意調查顯示有大約60至80%受訪者反對如期舉行東京奧運，科茨認為如果當地有更多人接種疫苗，意見可能會有變化，並強調國際奧委會的工作是確保所有參與者及日本民眾安全。

國際奧委會（IOC）監督東京奧運會籌備協調委員會主席科茨（John Coates）5月21日以視像形式與東京奧組委主席橋本聖子出席記者會，科茨強調國際奧委會將確保參加奧運及全日本民眾的健康。（AP）

東京奧組委主席橋本聖子則透露，今屆奧運及傷殘人士奧運會的相關人員數目已經由原本的大約18萬人，減至7.8萬人。她指出賽事期間希望每天有最多230名醫生及310名護士候命，重申這批醫藥人員不會影響應對疫情的醫療體系。

日本放送協會（NHK）報道，截至21日，全國新增5253人確診，其中首都東京佔649人，與上周五的數字相比已經稱為回落。