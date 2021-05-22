美國前總統特朗普開網誌「重返社交平台」　瀏覽分享人數大減

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-22 15:23

美國前總統特朗普（Donald Trump）的Twitter和Facebook帳戶遭停用，他5月4日推出新網站，包括新網誌（Blog）。他的助理指，他現身網絡將重新定義這場競賽。但瀏覽和分享新網站內容的人不多。

特朗普：圖為5月22日，美國前總統特朗普新網誌的截圖。（「來自特朗普的書桌」截圖）

《華盛頓郵報》22日報道，特朗普的新網誌名為「來自特朗普的書桌」（From the Desk of Donald Trump），他與團隊在電視訪問及社交媒體貼文為它進行大量宣傳。報道引述社交媒體分析公司BuzzSumo和Facebook內容追蹤工具CrowdTangle的數據指，上週平均每日只有不足2,000人將網誌的內容分享到Facebook，與特朗普2020年貼文的分享次數相比，分享次數下降的情況「驚人」。

網絡分析公司SimilarWeb的分析稱，截至18日為止的1週內，特朗普新網站和網誌的瀏覽次數只有大約400萬次。

埃隆大學（Elon University）電腦科學教授斯誇爾（Megan Squire）指，特朗普不再擁有同樣的能力，像之前那樣不斷將自己的貼文內容送到民眾面前。