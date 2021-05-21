新書揭奧巴馬曾爆粗罵特朗普「種族和性別歧視的豬」

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-21 15:47

美國《大西洋》月刊（The Atlantic）作家多佛爾（Edward-Isaac Dovere）即將出版新書《靈魂之戰：民主黨擊敗特朗普行動內幕》（Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaign to Defeat Trump，暫譯），並於書中揭露前總統奧巴馬（Barack Obama）曾痛批特朗普（Donald Trump）為「瘋子」（madman）、「種族主義和性別歧視的豬」（racist, sexist pig）等激烈用詞。

多佛爾表示，特朗普2017年上任後，奧巴馬曾向金主說，特朗普是個「瘋子」、「我沒想到我們會有一個種族主義、性別歧視的豬」，也曾稱特朗普是「該死的神經病」（that fxxking lunatic）和「腐敗的混蛋」（corrupt motherfxxker）。

圖為《靈魂之戰：民主黨擊敗特朗普行動內幕》（Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump）的封面。（企鵝蘭登書屋）

英國《衛報》報道，特朗普仍然對共和黨擁有強大的權力，但自從眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）致函國會表示，將會成立類似911事件的獨立委員會，持續調查1月6日的國會特朗普支持者暴動事件，以及多次對他的財務狀況進行調查，顯示特朗普正面臨愈來愈多的政治和法律問題。

報道指出，特朗普討厭奧巴馬眾所皆知，尤其他對種族的擁護，曾懷疑奧巴馬的出生是否有資格當總統，但鮮少有報導指奧巴馬對特朗普進行直接攻擊。

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