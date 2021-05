新書揭奧巴馬曾爆粗罵特朗普「種族和性別歧視的豬」

美國《大西洋》月刊(The Atlantic)作家多佛爾(Edward-Isaac Dovere)即將出版新書《靈魂之戰:民主黨擊敗特朗普行動內幕》(Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaign to Defeat Trump,暫譯),並於書中揭露前總統奧巴馬(Barack Obama)曾痛批特朗普(Donald Trump)為「瘋子」(madman)、「種族主義和性別歧視的豬」(racist, sexist pig)等激烈用詞。