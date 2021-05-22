薩爾瓦多警官遭解僱後竟成為黑幫頭目　家中挖出最少24具遺體

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-22 20:17

中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）一名警員在2005年遭解僱後，竟成為黑幫頭目，法證專家2021年5月20日在他家中挖出最少24具遺體，場面嚇人。警方指，他或自10年前起已開始殺人，估計最多可能會有40具遺體，大部份為女性。

挖掘工作仍持續

法蘭西24電視台（France 24）報道，前警員奧索里奧（Hugo Ernesto Osorio Chavez）的鄰居向警察舉報後，奧索里奧於2021年5月8日被拘留。他是一宗母女被殺案的主要疑犯。警員因此進入他位於西部城鎮查爾丘阿帕（Chalchuapa）的寓所，期間發現這些遺體。

《太陽報》報道，警方最初在寓所後院找到14具遺體，相信部份受害人已遭埋葬超過2年，但隨後發現更多屍首，數目變成最少24具，估計最多有40具，挖掘工作仍然持續。

薩爾瓦多：圖為2021年5月19日，薩爾瓦多警員在警方封鎖線外駐守，法證專家正在前警員奧索里奧的家中挖掘遺體。（AP）

地方法官5月19日下令拘捕11名與奧索里奧有關的人士，他們被控嚴重殺害女性罪和嚴重謀殺罪。

司法及安全部長比利亞托羅（Gustavo Villatoro）說，正收集附近居民的基因樣本，看看遺體的基因是否與居民的失蹤親人吻合。一名法證犯罪學家對法國傳媒表示，物業內其他部份的挖掘工作會繼續，估計工作或需時逾1個月。

警察局長阿里亞薩（Mauricio Arriaza Chicas）指，奧索里奧表示他在社交網站上尋找受害人，把他們約出來，再用「美國夢」來誘騙他們。