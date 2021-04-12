美國狠母殘殺3名親生子女　最小僅半歲　全身佈滿刀傷

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-04-12 04:36

美國洛杉磯發生恐怖命案，一名30歲狠母Liliana Carrillo，疑殺死3名年幼親生子女，年紀最小僅得半歲，警方透露他們被殘忍地揮刀猛刺，全身佈滿刀傷，初步報告指3名幼童都是被利器刺傷至死，警方又指死者母親是本案目前「唯一疑犯」，但不排除涉及其他人士。家人指她「身體不適已經持續了幾個月」。

Liliana Carrillo。(AP)

事發在當地星期六，幼童祖母下班回家時，發現分別僅得3歲、2歲和半歲的孫子屍體，他們的母親不知所蹤，於是立即報警，當局隨即封鎖案發現場。

疑犯Liliana Carrillo犯案後開車逃走期間，但途中捲入一場爭執，她放棄自己的車再搶另一輛車牌「J258T0」的豐田小型貨車逃走。經過數小時搜捕後，終在洛杉磯以北大約320公里的圖萊里縣（Tulare County）拘捕Liliana Carrillo，警方仍在查明其犯案動機。

據Liliana Carrillo的堂兄Teri Miller說，被害孩子的父親Erick Denton過去幾個月，一直與他的前女友Liliana Carrillo爭奪男孩和兩個女孩的監護權，並因為他知道Liliana Carrillo「需要幫助」，而一再聯繫兒童及家庭服務機構及警察。Teri Miller又指Liliana Carrillo病得很重，形容「她不是她自己」，而且身體不適已經持續了幾個月。