杜拜公主失蹤多時　疑似近照曝光

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-23 00:33

阿聯酋杜拜公主拉季法（Sheikha Latifa）2018年逃亡失敗後，她曾自拍片段稱遭到軟禁，惟杜拜方面2月則指她在家中獲照顧。事隔三個月後，網上流傳一張拉季法的近照。

英國廣播公司（BBC）5月22日報道，Instagram流傳一張照片，見到拉季法與兩名女士身處杜拜的阿聯酋購物中心（Mall of the Emirates），背景顯示日本人氣動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的宣傳，而該電影在5月13日於當地上映，因此推斷照片是在最近拍攝。

拉季法的多名友人向BBC表示，認得照片中另外兩名女性，並指拉季法與兩人相識。該兩名女性分別在20日於Instagram上載該照片，其中一人留言稱「與朋友的美好晚上」。

杜拜公主拉季法（Sheikha Latifa）2月自指片段稱被軟禁後，相隔三個月後，她的兩名友人5月20日上載於當地一個商場內的合照。（Instagram/ lyndabouchikhi）

目前阿聯酋政府及該兩名女性都沒有透露拉季法的狀況。國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）行政總監羅特（Kenneth Roth）則表示，假設這張照片屬真實，某程度上證明她仍生存，但仍然無法反映她是否被軟禁或是重獲自由。

拉季法是杜拜酋長兼阿聯酋總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）的女兒之一，她因無法忍受非人生活，於2018年嘗試以海路方式逃亡，但在印度水域附近被抓獲，自此音訊全無。

BBC2月16日取得她的自拍短片，相信是她在逃亡失敗的數個月後，於被囚禁的莊園中拍攝。她在片中表示，自己關在沒有燈的廁所中，神色慌張地形容逃亡和被捕經過，以及自己的近況等。