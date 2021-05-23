日本陸上自衛隊舉行年度火力演習　擬新增第三支離島作戰部隊

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-23 03:55

日本陸上自衛隊5月22日舉行年度富士綜合火力演習，今屆演習的內容包括考慮對應中國的威脅，而日本政府亦有意就同一問題，在陸上自衛隊設立第三支離島作戰部隊。

富士綜合火力演習是日本最大規模實彈射擊演習，今年的演習長約2小時，出動45輛坦克和裝甲車、54門火炮及大約3100人，並使用大約43噸實彈。因應東海局勢，這次演習考慮到包括尖閣諸島（中國稱釣魚島）的西南地區離島的防衛。

東京奧運舉行在即，陸上自衛隊決定將演習由原本的8月下旬提早舉行，不過受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，當局連續兩年沒有對外開放參觀，改為網上直播，而防衛大臣岸信夫曾到場視察。

2021年5月22日，日本陸上自衛隊一輛AAV7兩棲突擊車參與年度富士綜合火力演習。（AP）

另外共同社同日引述政府消息人士報道，為了應對中國對尖閣諸島的壓力，政府計劃2024年為陸上自衛隊水陸機動團成立為數大約600人的第三支部隊。該機動團是負責奪回離島作戰的專門部隊，主要任務是在離島被入侵和佔領時，就進行兩棲奪回作戰。

消息人士指，政府考慮將新部隊部署於長崎縣大村市，與位於佐世保市現有的兩支部隊合作，或安排常駐沖繩縣邊野古美軍基地的計劃。