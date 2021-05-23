新冠肺炎｜英國衛生部門：接種兩劑疫苗　可普遍阻止印度變種病毒

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-23 07:02

新型冠狀病毒的變種病毒株在全球多地蔓延，其中來自印度的變種病毒株更令人憂慮。英國衛生部門5月22日指，接種兩劑新冠疫苗普遍可以有效阻止該款病毒株。

英格蘭公共衞生署（Public Health England）的研究顯示，接種兩劑輝瑞與BioNTech的疫苗後兩周，對最先在英國肯特郡（Kent）發現的變種病毒株 B.1.1.7保護力為93%，而對印度的B.1.617.2病毒株的保護力則稍為下降至88%。

該研究同時提到，接種兩劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗後，對感染印度及英國的變種病毒株後，出現病徵的保護力分別為60%及66%。

報告亦指出，無論是輝瑞或阿斯利康疫苗，在接種首劑後的三周，對感染印度的變種病毒株後，出現病徵的保護力為33%，低於英國的病毒株50%保護力。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，數據反映接種兩劑疫苗後，其對印度的病毒株保護力與一般版本同樣有效，因此有信心認為當地的恢復正常生活的路線圖不變。

印度政府要求變種病毒「去印度化」

另外印度政府指，世界衛生組織（WHO）並沒有將B.1.617病毒株與印度扯上關係，外界以「印度變種病毒」作為稱呼並非正確，因此下令社交平台即時刪除帶有「印度變種病毒」的內容。不過有社交平台高層向路透社表示，他們根本難以完全刪除相關內容。

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