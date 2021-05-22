新冠肺炎｜印度現「白真菌症」病例　專家：較黑真菌更危險

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-22 15:53

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐印度之際，一些患者有幸擊退新冠病毒康復，卻喪命於併發的黑真菌症（Black fungus）。比哈爾邦（Bihar）5月19日又出現4宗白真菌症（White fungus）病例。專家稱，這比黑真菌症更危險。

印度是全球第二多確診個案的國家。因疫情衍生的黑真菌症也來勢洶洶。截至21日，全國已有至少7,250人感染黑真菌症，219人不治，當中大多數人曾感染新冠肺炎。然而不幸的事接二連三發生，印度衞生官員指出，國營的比哈爾邦巴特那醫學院和醫院（Patna Medical College and Hospital，PMCH）19日檢測到4宗白真菌症病例，或稱念珠菌病。

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數份報告顯示，白真菌症比真菌症更為危險。帕拉斯醫院（Paras Hospital）呼吸內科醫生庫馬爾（Arunesh Kumar）說，白真菌症不單會影響肺部，還會影響包括指甲、皮膚、胃、腎、大腦、口腔以及私處在內的其他身體部位。

某些醫生則有不同看法。《今日印度》引述專家稱，根本沒有白真菌症這種病，這些患者所感染的病菌只不過是普通的念珠菌症，還是黑真菌更危險。

白真菌症患者會出現類似新冠肺炎的病徵，但對新冠呈陰性反應，可以透過電腦斷層掃描（CT scan）或者X光診斷出這種病。