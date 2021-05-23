薩摩亞首位女總理將上場　或叫停由中國支持的碼頭發展工程

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-23 15:43

位於南太平洋島國薩摩亞（Samoa）或會叫停一個由中國支持的港口發展項目之際，國家一一度出現政局不穩的情況。它原定5月24日開會確認國家近40年來首次的政黨輪替，會期卻在23日突遭取消。經最高法院介入後，料如期24日舉行。外界在觀察，新總理馬塔阿法上場，會否對薩中關係有影響。

馬塔阿法（Fiame Naomi Mata'afa）來自反對黨信仰統一黨（Faatuatua i le Atua Samoa ua Tasi，簡稱FAST Party）。

薩摩亞告別上任與中國關係友好的總理後，換成馬塔阿法當政。她料於24日籌組政府。澳洲廣播公司（ABC）22日報道她的專訪內容，她說當急要務是其他東西。

她說：「我們這是一個小國，這刻我們的港口和機場是為應付一個小國的需要。我想這計劃以及它的規模是不切實際」。她說國家港口及入境點需要改進，「但我不太肯定那大型基建計劃是必須做。」她指的是中國協助進行的瓦尤蘇灣（Vaiusu Bay）碼頭工程。

圖為2017年9月8日，時任薩摩亞副總理馬塔阿法。她會在2021年5月24日，正式成為該國第一位女總理。（AP）

她除了在言談間表示有意撤銷瓦尤蘇灣發展項目，也稱：「我們與中國關係良好，以及我看不到我們的政府（在薩中關係）會有什麼不同。」

薩摩亞人口約20萬。中國目前是薩摩亞單一最大債主，債務約2億美元，佔薩摩亞外債務約40%。

國家元首蘇阿勞維（Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II）本在23日批准國會24日開會，讓國會在會議中通過馬塔阿法成為薩摩亞首位女總理。但他在23日午夜他忽然宣布國會暫停開會，稱暫停至有待公布的時間，屆時他會說明原因。不過最高法院23日推翻蘇阿勞維的決定。