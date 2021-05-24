世界衛生大會召開　台灣抗議未獲邀參與

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-24 11:47

第74屆世界衛生大會（WHA）5月24日起召開。台灣未獲邀以觀察員身分出席，外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中當天共同表示抗議。

觀察員是什麼？

根據世界衛生組織（WHO）網站介紹，締約方會議程序規則第29條至第31條規定，任何非締約方國家、國際政府間組織、非政府組織均可向世衛秘書處申請觀察員身份，經審查後可參加締約方的公開會議或其附屬機構會議。不過觀察員無權投票。

台灣抗議無獲邀

中央社21日報道，截至前一天，台灣13個邦交國提案籲世衛邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。中國外交部發言人趙立堅21日稱，截至20日，近80個成員國代表專門致函世衛組織，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會的立場。

世界衛生組織5月12日發布的獨立調查報告以「中國台灣」來稱呼台灣。（IPPR）

台灣24日證實未獲邀請。陳時中稱，近日台灣新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，再次說明病毒不分國界，台灣也無法置身事外，全球防疫不應有缺口，需要全世界分享所有資訊及專業共同合作抗疫。而吳釗燮則對世衛持續漠視2,350萬台灣人民的健康人權感到遺憾。

獨立調查報告稱中國台灣

由世衛大流行防範和應對獨立小組（IPPR）撰寫、12日發布的獨立調查報告提到包括衛生福利部疾病管制署在內台灣數個疾病監測系統時，以「中國台灣」來稱呼台灣。