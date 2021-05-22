北京表明不同意台灣參加今年世衞大會　趙立堅：獲逾150國支持

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-22 16:10

世界衛生大會下週舉行，台灣未有獲邀出席。中國外交部發言人趙立堅5月21日出席例行記者會時重申，為了捍衛國家主權和領土完整，捍衛聯合國大會和世衛大會相關決議的嚴肅和權威，中方不能同意台灣參加今年世衛大會。

中國外交部發言人趙立堅表示，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，「一個中國原則是公認的國際關係準則，也是國際社會普遍共識。中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理。」

趙立堅指出，2016年以前，海峽兩岸都堅持一個中國原則基礎，中方對台灣參與世衛大會作出特殊安排，「但民進黨執政以來，將政治圖謀置於台灣地區人民福祉之上，頑固堅持『台獨』分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。」

趙立堅説，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，對台灣地區參與全球衞生事務作出妥善安排。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生後，中國中央政府已向台灣地區通報疫情260次，批准台灣地區衞生專家參加世衞組織技術活動16次。台灣地區接受世衞組織秘書處疫情信息通報數次。

趙立堅稱，所謂「國際防疫體系缺口」根本就是無稽之談。民進黨當局借疫情大搞政治操弄，其真實目的就是為了在國際製造「兩個中國」或「一中一台」。

趙立堅透露，截至5月20日，150多個國家通過外交渠道，表示支持中方不同意台灣參加今年世衛大會的決定。近80個成員國代表專門致函世衞組織，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衞大會的立場。他指，美國等少數國家鼓譟讓台灣參加世衞大會，圖謀絕不會得逞。