白羅斯「國家級劫機」為何人見人罵？明斯克恐開不良先例危及飛安

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-24 19:55

瑞安航空（Ryanair）一部客機5月23日本由希臘飛往立陶宛，卻因白羅斯（前稱白俄羅斯）稱有炸彈威脅，導致它在白羅斯首都明斯克（Minsk）緊急降落。白羅斯異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）被捕。有國家直指這是「獲國家支持的劫機行為」。航空公司行政總裁奧利里（Michael O'Leary）更形容它是「由國家發動的劫機事件」。

原定從希臘飛往立陶宛的航班FR4978遭白羅斯戰機攔截後改為在明斯克機場着陸。飛機降落明斯克前，還有一架蘇制米格-29戰機「伴飛」。客機着陸後，警方隨即上機逮捕普羅塔塞維奇。

白羅斯空軍副指揮官古爾采維奇（Andrei Gurtsevich）宣稱，機組人員被告知機上有炸彈後，是機長決定到明斯克降落。

瑞安航空的聲明則指，機組人員接獲白羅斯空中交通管制局（ATC）通知，機上可能有潛在安全威脅，並被指示前往明斯克的機場降落。聲明稱，當飛機抵達明斯克時，白羅斯消防車已接報到場，又派員大規模地檢查行李，最終沒有任何發現。

白羅斯反對派：圖為2017年4月10日，普羅塔塞維奇身處白羅斯首都明斯克法庭，他參加聽證會。（Reuters）

白羅斯2020年8月9日大選。點票結果顯示，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）獲8成選民支持，成功連任。反對派大批支持者其後上街抗議，質疑選舉存在舞弊情況。而26歲的普羅塔塞維奇被指是反政府人士，遭政府通緝。

圖為5月23日，瑞安航空航班FR4978的乘客抵達立陶宛維爾紐斯機場。（Reuters）

白羅斯「抵鬧」之處

白羅斯聲稱有針對客機的炸彈威脅，但最終證實是「詐彈」。為什麼外界傾向相信白羅斯以以此為由進行「劫機」？其中一個原因，是比起明斯克，飛機當時更接近目的地立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），如機上真有炸彈，改變航線去明斯克是有悖常理的解決方案。

如果此事成為一個白羅斯「不需面對後果」的先例，令人擔心類似這種有政治目的「騎劫」會再度發生。此外，白羅斯此舉對航空安全構成威脅，試想想，如事件中載着普羅塔塞維奇的機師不聽從白羅斯指示，明斯克會否下令將它擊落？白羅斯被指做出「狼來了」的舉動，如續有國家效法，機師未來對於再有政府提出有針對飛機炸彈威脅，信任度勢將降低；最終付出代價的，可能是機上數百寶貴性命。