英國研究：狗隻嗅出新冠肺炎患者準確度逾90%　無症狀也難不倒牠

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-24 19:32

英國倫敦一大學5月24日發表研究結果，稱狗經訓練後能偵測出新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病人，準確度逾90%；即使是無症狀患者，都難不到牠們。

倫敦大學衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的科學家進行是次研究，安排以2隻狗一組的形式進行試驗。已受訓的犬隻能在半小時內篩檢剛下飛機的300名乘客，在正確偵測出染疫者方面的敏感度高達94.3%。

病原體產生獨得的揮發性有機化合物，由有病的細胞釋出。這些特徵的氣味，狗的鼻子能嗅得出來。牠們有2.2億個嗅覺受體（人只500萬個）。此外狗的辦別氣味方面，比人高逾 10萬倍。所以經過訓練的狗，也能嗅出一個是否患上癌症、瘧疾或柏金遜症（Parkinson's Disease）。

主導這研究計劃的倫敦大學衛生與熱帶醫學院疾病控制部主管洛根（James Logan）的團隊稱，側流抗原測試（Lateral Flow Antigen Test）靈敏度介乎58%至77％之間，PCR核酸檢測靈敏度為97.2%。利用狗加上PCR核酸檢測，則可檢測出91%的確診個案。

這個測試涉及約3500件氣味樣本，來自普羅大眾及醫護人員捐出將他們未清洗的襪子和穿過的T-恤。研究人員稱初步研究顯示，狗狗甚至能嗅出無症狀或輕症患者，以及感染英國變種病毒的病例。

泰國新冠肺炎疫情：犬隻可接受訓練，以嗅覺辨別新冠肺炎患者。圖為進行這種訓練的泰國朱拉隆功大學獸醫學系的訓練員，5月21日在訓練的空檔中與牠們玩耍。（AP）

犬隻測試準確度雖可媲美科學檢測，但永不會完全取替它們。只是將牠們部署在機場的話，可快速篩檢落機的乘客，而有需要的話，乘客會接受PCR核酸檢測以作確認，並在等待結果時被隔離——這樣做帶來的不便比起要求所有人接受隔離與檢測為少。

這個研究結果仍有待同行評審（Peer Review），它目前仍是預印本（Preprint）。

法媒24日稱，有關研究結果，對之前幾項研究的結果提供支持。包括一個法國研究也指出，狗可偵測到新冠病毒（SARS-CoV-2），準確度達97%。