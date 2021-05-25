拉脫維亞改掛白羅斯反對派旗幟　兩國互逐全體外交人員

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-05-25 08:29

白羅斯外交部長馬克伊（Vladimir Mackay）表示，明斯克決定驅逐拉脱維亞大使等全體拉駐白羅斯使館工作人員，只允許一名技術人員留下看守館舍。拉脱維亞外交部隨即宣布將以同樣辦法驅逐白羅斯使館人員。

馬克伊稱，「拉脱維亞大使由於不久前於里加發生的事件被請到外交部，這與侮辱白俄羅斯共和國國旗一事有關。」拉脫維亞首都里加市市長斯塔基斯（Martins Stakis）早前表示，將冰球世錦賽懸掛的白羅斯國旗換成白俄反對派使用的白紅白三色旗。

圖為2021年5月24日，拉脫維亞里加懸掛世界冰球錦標賽參與國家的國旗，其中白羅斯的國旗換成反對派使用的旗幟。（路透社）

馬克伊指出，白羅斯要求拉脫維亞就此展開調查、為此道歉並將白羅斯國旗歸還原處。他說：「已向大使遞交抗議照會，並提議大使在24小時內離開白俄羅斯，提議（拉脫維亞使館）全體外交和行政技術人員在48小時內離境，只留下一名行政技術人員看守館舍。」

拉脱維亞外交部則表示，里加打算以相同辦法驅逐白羅斯使館人員。拉脫維亞外交部發表聲明稱：「為回應白俄羅斯外交部的做法，拉脫維亞外交部已召見白俄羅斯臨時代辦，向其通報拉方將採取相同辦法驅逐白俄外交官，直到兩國關係正常化為止。」