以巴衝突｜布林肯出訪中東與多方會面　鞏固停火努力

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-25 09:27

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）啟程前往中東，到訪以色列、巴勒斯坦、埃及及約旦。布林肯在此行目的是要與各方溝通，鞏固停火的努力。

圖為5月24日，希林肯在美國馬里蘭州搭乘專機，準備出發前往中東。（布林肯個人Twitter）

布林肯將到訪耶路撒冷、約旦河西岸城市拉姆安拉、埃及首都開羅及約旦首都安曼，期間將與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）、埃及總統塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）及約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）會面。

美國國務院官員表示，此行目的是要確保停火得以落實和延續。總統拜登（Joe Biden）亦發表聲明，表示此行還會聚焦重建多年被忽略與巴勒斯坦的關係。

拜登表示，布林肯將會向以色列領袖表達美國對以色列安全的堅定承諾。布林肯將亦將討論如何確保援助物資運抵加沙地帶時給予民眾而非哈馬斯組織，以及如何減少未來幾個月發生進一步衝突的風險。

以巴衝突11天後5月20日宣布停火。以色列空襲及炮擊加沙地帶，造成最少220人死亡，當中包括逾100名婦孺。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發射火箭炮還擊，則造成以色列12人死亡。