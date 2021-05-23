以巴衝突11天後　疫情夾擊醫療資源短缺　加沙地帶百廢更待興

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-23 19:07

加沙地帶（Gaza Strip）在巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）與以色列軍方爆發11天衝突期間不斷遭轟炸，各處滿目瘡痍。以巴在埃及的斡旋下同意停火後，當地民眾5月22日起恢復正常生活，咖啡店重開，漁民準備出海，店鋪老闆清掃架上的灰塵。但有些轉變發生了，已永不能逆轉。

人道救援物資開始運抵加沙地帶（Gaza Strip），數以千計流離失所的巴勒斯坦人陸續返回家園。

以巴衝突：圖為加沙一名女孩5月23日手抱一名男孩，看着已變成廢墟的家。（Reuters）

生活要過下去

在加沙市的港口，民眾阿米拉（Rami Abu Amira）和其他10多名漁民準備漁網，打算出海捕魚。過去兩周來的戰火，讓他們無法出海捕魚。

阿米拉在加沙海岸警衛隊准許漁民捕魚後表示：「我們要餬口。」他說，為安全起見自己會盡量離岸邊近一點，「我們漁民害怕以色列海軍對我們開槍。要不要出海看個人的決定」。

▼以巴衝突迄今已導致200多人喪生，更多現場圖片，請點擊放大觀看：

來自哈馬斯的襲擊摧毀以色列某些公寓和汽車，破壞一條天然氣管道，導致2個主要機場短暫關閉。

由哈馬斯控制的加沙地帶則有超過77,000人流離失所，超過53間學校，逾1,000間房屋和商用單位被毀，當中750多間屋已無法居住，17間診所和醫院、3個主要的海水淡化廠、電纜和污水處理廠也受破壞，讓近半數人口、80萬名居民難以獲得乾淨的飲用水。

以巴衝突：圖為5月23日，加沙一名女子坐在家中煮食。（Reuters）

英國《衛報》22日報道，加沙民眾變得已不認識自己的家園。當他們回到這座自己曾經居住的城市時，當地已非他們所熟悉的地方。彈坑和瓦礫碎片遍布大街小巷，原本烙印在腦海中的道路和地標如今已不再有用，避免交通堵塞的捷徑也不再存在。

兒童最無辜

自5月10日以來，雙方衝突導致包括66名兒童在內248名巴人死亡，12名以色列人喪生。

美國有線電視新聞網絡（CNN）採訪一名住在加沙的4歲女童莎拉（Sarah）。她在這次衝突中變成傷健人士。她的哥哥稱，事發時她當時坐在地上，火箭突然擊中他們所住的公寓，屋頂就跌到他們身上。影片中的莎拉四肢都被紗布包裹住，她的雙腿已失去知覺。

面對雙重打擊

以巴衝突11天導致加沙1,900多人受傷。除此之外，成千上萬的加沙民眾為避以色列空襲而躲進包括地下室和社區中心在內的地方。擁擠的庇護成為病毒傳播的溫床，導致當地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例激增。除救助衝突中受傷的人外，醫院還要照顧新冠患者，加沙多間醫院已不勝負荷。

加沙衞生部醫生兼國際合作總監哈吉（Abdel-Latif al-Hajj）告訴《華盛頓郵報》：「這種負擔在這12天內倍增，我們正同時面臨更多新冠病例和大量傷亡」。