緬甸政變︱昂山素姬首次公開出庭：只要民眾還在　黨就存在

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-25 15:50

緬甸國務資政昂山素姬5月24日首次現身於首都內比都的特別法庭聽證會。這是2月1日遭到軍方扣押後，她首次公開露面。同日，聯合國緬甸問題特使警告，緬甸或將爆發內戰。

健康狀況良好

5月24日，緬甸國務資政昂山素姬的律師敏敏梭對媒體透露，昂山素姬當天親自出席了在首都內比都舉行的法庭聽證會。這是自今年2月1日被軍方扣押後，昂山素姬首次公開露面。這名律師表示，昂山素姬看起來健康狀況良好，「充滿自信」。

目前，昂山素姬被緬甸軍方指控違反緬甸《國家機密法》，並面臨其他5項起訴。若該指控成立，昂山素姬或將面臨最高14年的有期徒刑。

「只要民眾還在 黨就會存在」

敏敏梭還指出，昂山素姬在聽證會前與她的律師團隊面對面交談了大約30分鐘，昂山素姬在談話中祝願緬甸民眾身體健康，並提到了全國民主聯盟（簡稱全民盟）。「她希望她的民眾保持健康，並肯定全民盟將會繼續工作。她説，黨是為了緬甸民眾而成立的，只要民眾還在，黨就會存在。」

全民盟或遭解散

就在不久前，緬甸選舉委員會宣布將解散昂山素姬領導的全民盟，其領導人將以叛徒的罪名被起訴，理由是該黨在2020年11月的全國選舉中存在舞弊行為。

針對緬甸的局勢，聯合國緬甸問題特使伯格納（Christine Schraner Burgener）5月24日在聯合國的線上記者會上警告説，緬甸可能爆發內戰，緬甸人們正在武裝自己，反對軍政府，抗議者已經開始使用自制武器，並接受一些少數民族武裝組織的訓練，從防禦轉向進攻。

昂山素姬被軍方逮捕後，緬甸人民進行曠日持久的抗議，與軍方對抗。伯格納24日透露，目前已經有800人被殺，5,300人被逮捕，軍方還發布了1,800份逮捕令。伯格納還説，軍方解散全民盟的做法不可接受。「我希望民盟能夠存活下來，因為這是民意。」