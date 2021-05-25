民主剛果火山爆發升至最少32死　民眾在火海前自拍留念惹議

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-25 19:55

剛果民主共和國（DR Congo，剛果（金））的尼拉貢戈火山（Nyiragongo）5月22日爆發，造成嚴重傷亡，截至24日，死亡人數升至最少32人，數千人被迫離開家園。火山爆發的熔岩造成大量房屋起火，外媒報道，部分民眾在起火建築物前自拍，引來議論。

剛果火山爆發：圖為5月22日，剛果戈馬一名男子在尼拉貢戈火山爆發時，於瓦礫堆及熔岩前拍照。（Reuters）

熔岩造成多達2,500間房屋受破壞，英國《每日郵報》（Daily Mail）23日報道，熔岩點燃居民的房屋，部份居民其後竟在火海前自拍。

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路透社24日引述北基伍省（North Kivu）民防組織主管馬昆迪（Joseph Makundi）指，死亡人數於24日增至32人。當中有7人被熔岩奪去性命、3人吸入濃煙後死亡、2人吸入火山氣體後窒息而亡、4人嘗試逃離戈馬市（Goma）一個監獄時死亡。

聯合國援助協調員索里利亞（Diego Zorrilla）24日告訴路透社，當地約有逾5,000人被迫離開家園。