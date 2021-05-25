伊朗6月總統大選：592人報名參選　7人獲准入閘角逐

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-25 22:36

伊朗6月18日將舉行總統大選，早前已吸引592人登記參選，伊朗內政部5月25日公布候選人名單，在經過憲法監護委員會審查資格後，7人獲批准成為候選人，包括司法總監萊西（Ebrahim Raisi）。

伊朗總統選舉：圖為5月15日，伊朗司法總監萊西在德黑蘭登記參加總統選舉時，出示身份證明文件。（Reuters）

這7人除了萊西外，其餘包括曾任伊朗國家安全委員會秘書的賈里里（Saeed Jalili）、伊朗確定國家利益委員會秘書長雷紮伊（Mohsen Rezai）、伊朗議會研究中心負責人紮卡尼（Alireza Zakani）、伊朗議會第一副議長哈希米（Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi）、曾任伊朗副總統的邁赫拉利紮德（Mohsen Mehralizadeh），還有伊朗中央銀行行長赫馬蒂（Abdolnasser Hemmati）。

至於落選人物則包括第一副總統兼改革主義者賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）、前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）、溫和保守派政治人物拉里賈尼（Ali Larijani）等。

伊朗憲法監護委員會負責仔細審查每位參選人，評估各人的參選資格，之後公布合資格參選人的名單。

英國廣播公司（BBC）之前在5月16日報道，萊西和拉里賈尼與最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）關係密切，兩人被視為會在選舉中領先。但如今拉里賈尼落選。

現任總統魯哈尼（Hassan Rouhani）已連任兩屆，因此不能參選。