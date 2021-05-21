以巴衝突｜哈馬斯軍火用不盡？　以色列專家：成本低兼有伊朗援助

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-21 21:59

以色列軍方與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）5月20日宣布停火，美國稱將全力支援以色列補足鐵穹防空系統並阻止哈馬斯重整旗鼓。加沙地帶被封鎖，哈馬斯卻能在衝突期間向以色列發射大量火箭。專家稱，它們由伊朗援助或走私而來。

美國總統拜登（Joe Biden）20日歡迎以巴停火，稱華府將對加沙提供人道援助，並阻止哈馬斯重整旗鼓。美國霍士新聞（Fox News）同日指，哈馬斯已向以色列發射4,000多枚火箭。報道引述加沙市（Gaza）愛資哈爾大學（Al-Azhar University）政治學教授阿布薩達（Mkhaimar Abusada）稱：「在受到圍困的情況下，哈馬斯還有能力這樣做，這讓人震驚。」

哈馬斯有幾多武器

以色列在雙方爆發衝突前估計，哈馬斯有一個軍火庫，它擁有7,000枚幾乎可以覆蓋整個以色列的火箭、300枚反坦克導彈、100枚防空導彈和數十架無人機，還有一支約3萬名武裝分子的軍隊，當中包括400名海軍突擊隊員。而《耶路撒冷郵報》17日引述專家估計，哈馬斯目前有1.4萬枚火箭。

成本低

《耶路撒冷郵報》17日引述其他報道估計，導彈成本很低，其中一款短程火箭卡桑（Qassam）每枚僅需約300至800美元。費希爾航空航天戰略研究所（Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies）前所長因巴爾（Tal Inbar）估計，每枚較長程火箭的成本也僅為短程火箭的2至3倍。

走私原料

他表示，哈馬斯火箭便宜是因為原料價格和生產成本都低，即使是當地無法製造的原料，也能從包括蘇丹和西奈半島在內地區走私獲得。

以軍稱，他們2005年撤出加沙後，哈馬斯從伊朗和敘利亞的金主尋得一條秘密供應鏈，遠程火箭、威力強大的炸藥、金屬和機械自此源源不絕地出現在加沙接壤埃及南部邊境。專家稱，這些火箭從伊朗運到蘇丹，穿越埃及的沙漠，再經西奈半島地底狹窄的隧道走私入加沙。

伊朗援助

巴爾和導彈專家魯賓（Uzi Rubin）均稱，伊朗幾乎為哈馬斯所有火箭埋單，這意味着哈馬斯不需為武器庫的補給支付任何金錢。

關注中東導彈議題的獨立安全分析師欣茨（Fabian Hinz）稱，伊朗的說法是，他們為加沙提供製作導彈的科技和知識基礎，但巴人現已自給自足，現今看到的大多火箭都是在當地生產，且往往是採用創新科技。不過美國務院報稱，伊朗每年向哈馬斯提供1億美元。