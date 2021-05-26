美國非裔男子弗洛伊德喪生一周年　悼念現場附近傳出槍聲

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-26 02:23

5月25日為美國非裔黑人男子弗洛伊德（George Floyd）喪生一周年，民眾在他當日喪生之地舉行悼念活動，期間附近曾經傳出多次槍聲，警方指一人受槍傷送院。

美聯社報道，明尼阿波利斯（Minneapolis）弗洛伊德廣場（George Floyd）附近25日早上傳出大約30響槍聲，民眾一度找地方躲避。警方接報到場，有目擊者表示一輛汽車迅速駛離現場。

在現場採訪的美聯社記者指，有一間店舖的玻璃懷疑被子彈擊中。警方之後指一名男子受槍傷送院，初步沒有生命危險，但未知是否與這宗槍擊有關。

弗洛伊德喪生一周年：2021年5月25日，民眾在明尼阿波利斯市弗洛伊德喪生之地聚集，以不同方式悼念弗洛伊德。（Reuters）

弗洛伊德在一年前的5月25日遭警員跪頸致死，民眾之後將他喪生的交差點封閉，改為紀念廣場。今年民眾則將廣場改為戶外嘉年華會，以音樂和舞蹈方式紀念弗洛伊德的人生和慶祝對抗不公義活動一周年。

明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）、明尼阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）及弗洛伊德的胞妹布里奇特（Bridgett Floyd）在當地下午1時於市內一個公園與民眾一同默哀悼念。

弗洛伊德的多名家人同日會到華盛頓，與總統拜登（Joe Biden）舉行閉門會面。弗洛伊德家人的代表律師克倫普（Ben Crump）表示，希望拜登可以支持改革警隊制度的計劃。