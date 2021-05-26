美國眾議院提出法案　應對中國競爭　援助香港民主運動

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-05-26 10:27

美國眾議院一個委員會5月25日推出一項法案，旨在加強與中國之間的經濟競爭，以及就人權問題上向北京施壓。

眾議院外交委員會主席、民主黨的米克斯（Gregory Meeks）提出長達470頁的《確保美國在全球領導地位及參與法案》（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act，EAGLE Act），內容涵蓋多項議題，包括增加投資推廣美國製造業、貿易，並與盟友合作，重新參與國際組織，以及將中國對待維吾爾少數族裔的方式認定為種族滅絕等。

另外法案提出增加華府對台灣和香港民主派人士的援助，同時授權審視在美國上市的中國公司，調查它們是否參與侵犯人權。法案亦會要求華府在氣候變化等共同利益的問題上與中國合作。

法案指，美國須與盟友和夥伴密切合作，有效地與中國競爭，包括鼓勵盟友和夥伴合理地恢復更大角色，平衡和抑制中國的侵略行為。

參議院較早時曾提出類似法案，眾議院外交委員會一名助手向路透社表示，米克斯有意與委員會內的共和黨人合作，希望最快在6月成功於委員會內通過，之後與其他委員會的草案一併考慮，最終與參議院的議案合併。