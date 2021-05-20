李顯龍：中美要實現合作　須兼顧國際姿態和國內政治輿論

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-20 12:00

新加坡總理李顯龍認為，中美雖存嚴重分歧，但仍存在許多合作機會，兩國要同時兼顧國際姿態和國內政治輿論，中國要讓世界接受自己的崛起就要學美國廣交朋友，而美國也要接受中國的存在。

據新加坡傳媒5月19日報道，李顯龍近日接受美國商會副會長布里連特（Myron Brilliant）的視像訪問，訪談5月19日在美國商會網上舉行的全球經濟復甦論壇上播放。

李顯龍強調，中美關係如果惡化，全球局勢將很緊張，小則造成擔憂，大則引發衝突，亞太地區也必將受影響。這對於大小國家都不利，對中美兩國也一樣。

新加坡總理李顯龍認為，中美雖有分歧但仍可在諸多領域合作。圖為2019年4月22日，李顯龍接受中國媒體專訪。 （新華社）

回答布里連特關於中美關係可如何走上更穩定的道路話題時，李顯龍重申兩國存在許多合作機會，例如在氣候變化問題上。他同時認為，中美合作不能止步於氣候變化，下來還能擴展至核不擴散、公共衞生和全球大流行等議題。

但李顯龍也指出，要實現中美兩國進一步的合作，兩國必須同時兼顧國際姿態和國內政治輿論。

李顯龍認為，中國人希望變得強盛也希望獲得這樣的肯定，但必須知道如何長遠地讓其他人接受中國的強大。美國雖擁有最強大的艦隊、戰機和陸軍，但仍在世界各地廣交朋友。人們與強大的美國合作，不僅是因為畏懼它，也因為認為美國為他們留有空間，中國需要時間採取這樣的態度。

另一方面，李顯龍認為，美國必須接受中國的存在並與中國合作，「你可以嘗試影響中國，但你不能改造它。它不會變得像歐洲國家那樣，更別説是像美國。」