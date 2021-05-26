以巴衝突｜美國將重開駐耶路撤冷總領事館　重建與巴勒斯坦關係

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-26 09:31

正於中東訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月25日先後與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面。

圖為5月25日，布林肯在約旦河西岸城市拉姆安拉，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面。（Reuters）

布林肯在約旦河西岸城市拉姆安拉，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面。布林肯表示美國將即時為加沙提供550萬美元的災難援助，並向聯合國提供3,200萬美元人道主義救援。

布林肯表示，美國將重開駐耶路撒冷總領事館，但未明確表示重開日期。布林肯強調，美國致力與巴勒斯坦重建關係，形容關係是建基於相互尊重，及同時希望能讓巴勒斯坦人與以色列人都享有平等的安全、自由、機會和尊嚴。

布林肯又表示，政府將向國會申請7500萬美元撥款，用以支持巴勒斯坦的重建工作。布林肯稱會保障援助金不會落在武裝組織哈馬斯手中，同時重申美國的最終目標，仍然是兩國方案。

美國駐耶路撒冷總領事館原不歸屬於駐以色列大使館，至2019年時任總統特朗普（Donald Trump）政府把總領事館併入大使館，並把原總領事館更改為巴勒斯坦事務處。此舉被視為外交降級及承認以色列對東耶路撒冷和約旦河西岸的控制，遭巴勒斯坦強烈抗議。

圖為5月25日，布林肯在耶路撤冷與以色列總理內塔尼亞胡會面後，召開聯合記者會。（Reuters）

布林肯較早前與以色列總理內塔尼亞胡。他在記者會稱雙方要避免重回暴力，並開始處理加沙的人道情況及重建工件，華府會繼續爭取國際支持協助加沙。

內塔尼亞胡則表示，雙方討論了很多區域局勢的問題，包括伊朗。內塔尼亞胡稱不希望美國重返核協議，並強調若果哈馬斯再次發射火箭炮，以色列將會非常強硬回應。

以色列及哈馬斯衝突持續11日，造成超過250人死亡。布林肯之後會到訪埃及和約旦，繼續中東行程。