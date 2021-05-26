美國眾議員提交全面應對中國法案　北京回應：堅決反對

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-26 21:40

美國會眾議院外事委員會主席、民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）5月25日提出一項全面與中國競爭的法案，法案呼籲美國在全球範圍內重振外交、領導力和投資，以應對中國的政策挑戰。中國外交部5月26日回應稱，中方對此堅決反對，將堅定捍衞自身利益。

米克斯稱，該法案旨在加強「美國國內製度和競爭力以及美國在國外的外交，以有效應對來自中國方面的挑戰」。（Getty）

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應稱，美國會有關法案罔顧事實，誣衊抹黑中國發展道路和內外政策，在涉及中國主權和領土完整問題上干涉中國內政、損害中方利益，中方對此堅決反對，將堅定捍衞自身利益。

美國國會眾議院外交事務委員會在官方網站表示，米克斯25日提出這項名為《確保美國領導和參與全球事務法案》（EAGLE Act）。這部篇幅有470頁之多的法案提出增加投資以增強美國的製造業和貿易能力、增進與盟友和夥伴合作、增強印太影響力、重新參與國際組織，以及認定中國對新疆維吾爾族穆斯林人實施了種族滅絕等主要內容。

米克斯打算與共和黨人合作，推動外委會下個月審議和通過這項法案。

拜登（Joe Biden）政府表示正繼續評估美國對華政策，並對國會為對抗中國威脅採取的立法行動表達支持。