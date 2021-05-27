新冠肺炎｜拜登指示情報部門加強調查疫情起源　呼籲中國合作

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-05-27 01:30

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發超過一年，其起源至今未有明確答案。美國總統拜登（Joe Biden）5月26日表示，他已經要求情報部門加強調查疫情起源，並要求中國合作。

拜登透過白宮發表聲明，表示自己早在2020年初疫情初期，已經呼籲美國疾病控制和預防中心（CDC）向中國了解病毒，以使更有效抗疫。不過調查員當時無法到當地則永遠阻礙任何疫情源頭的調查。

他指出，自己成為總統後，在3月1日已經指示國家安全顧問下令情報機構準備一份最新的疫情源頭分析報告，包括病毒是否由人類接觸受感染動物傳播，或是意外從實驗室泄漏。

拜登表示已經在5月較早時已經接獲報告，並要求額外跟進工作。直到現在，美國情報機構合併出兩大可能情況，但仍未為此達成明確結論。

他因此要求情報機構在90天內加強收集和分析資料，務求可以邁向一個明確結論，當中他希望中國可以回應一些疑問，並要求美國國家實驗室及其他政府部門增進情報機構的調查。他亦下令情報機構讓國會充分了解調查工作內容。

拜登強調，美國會與全國志同道合的夥伴合作向中國施壓，要求北京方面參與一個全面和透明，建基於證據的國際調查，並提供所有相關數據和證據。

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