白宮稱無足夠資料就新冠病毒源頭作出定論　呼籲進行獨立調查

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-25 08:46

美國《華爾街日報》引述美國情報報告指出，武漢病毒研究所人員2019年11月曾就醫，讓新冠病毒（SARS-CoV-2）起源相關説法再次受到關注。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）5月24日表示，目前未有足夠資料就病毒源頭作出定論。

普薩基（Jen Psaki）回應有關報道時指，「關於這份具體涉及一些個人住院的報道，我們沒有辦法證實或否認這一點」。她表示，美國目前沒有足夠的資料就新冠病毒的起源做出結論，「我們需要數據，我們需要獨立的調查。這正是我們一直在呼籲的。」

普薩基指，拜登（Joe Biden）政府幾個月來一直要求世界衞生組織（World Health Organization）領導一次針對新冠病毒大流行起源的問題進行更透明的國際調查。她說：「我們需要這些數據，我們需要從中國政府那裏得到這些資料。我們不能做的，也是我要提醒所有人要做的，就是跳躍到一個真正的國際程序的前面。在目前這個時刻，我們沒有足夠的數據和信息來得出結論」。

路透社引述美國政府知情人士指，美國情報報門仍然正在檢視報道所指的報告。其中一名知情人士透露，暫時未知研究員是否曾住院，也未知他們的病徵。