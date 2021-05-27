約旦國王會見布林肯　美約籲中東各方齊心避免局勢再升級

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-27 09:55

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）為期2天的中東之旅，以約旦一站作結。約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）26日在約旦首都安曼（Amman）會見到訪的布林肯。兩人就中東局勢交換意見。

圖為約旦國王阿卜杜拉二世5月26日與美國務卿布林肯（不在圖中）在約旦首都安曼會面。（AP）

布林肯此行目的，是在埃及促成以巴停火的基礎上，鞏固它的努力，並就以巴停火、結束為期11天衝突表示支持。他在與阿卜杜拉二世會面後稱，美國並非視停火為一個結果，而是建立一些東西的開端。

約旦王儲侯塞因王子（Al Hussein bin Abdullah II）以及約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi）亦有與布林肯會面。薩法迪與布林肯都強調，呼籲中東各方齊心協力以確保可持續的平靜，停火持續以及防止任何新的局勢升級。

圖為美國務卿布林肯（左）5月26日與約旦國王阿卜杜拉二世在約旦首都安曼會面。（AP）

國王對於美國近期採取的行動表示欣賞，包括決定重開美國駐耶路撒冷的領事館，以及恢復支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees，UNRWA）的工作。

阿卜杜拉二世表示，有必要維護耶路撒冷現有的歷史和法律地位不受侵犯。他強調，以色列對耶路撒冷持續的挑釁性侵犯以及對東耶路撒冷、尤其是謝赫傑拉地區（Sheikh Jarrah）居民的非法驅逐，導致最近巴以衝突升級。

他稱，在缺乏符合巴勒斯坦人民合法權利的政治解決方案，以及不能保證以1967年6月4日邊界為基礎建立以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國的情況下，該區的局勢會更加緊張與不穩定。