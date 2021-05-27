澳籍作家楊恆均案北京開審　澳洲駐中國大使未獲准旁聽

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-27 11:07

澳籍作家楊恆均被控間諜罪，案件5月27日於中國北京市第二中級人民法院開審。澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）到場，但稱基於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和國家安全的理由未獲准內進旁聽。

傅關漢向法院外面的記者表示，「很不幸，我們被拒絕進入法院」，理由是疫情，「但外交部也已經告訴我們，因為這是有關國家安全的案件，所以我們不會獲准內進」。

傅關漢表示，對此感到遺憾、擔憂的不滿。他指，「我們一直對這個案件感到擔憂，包括缺乏透明」，因此認為中方是任意拘留。他提到，今日可能得出判決，也可能另外宣判。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）同日表示，澳洲想案件的程序「透明和公開」，強調不是想干預中國的司法制度，「我們的憂慮是合理的」。

圖為2021年5月27日，澳洲駐中國大使傅關漢於北京市第二中級人民法院外面會見記者。（AP）

佩恩上週曾批評中方處理不透明。中國駐澳洲大使館發言人回應指，對有關聲明表示遺憾。發言人提到，中方多次就有關案件闡明立場，強調中國司法機關依法辦案，並充分保障有關人員各項合法權利，促請澳方應切實尊重中國司法主權，不得以任何形式干預中國司法機關依法辦案。