澳洲工業集團CEO呼籲緩和中澳關係　中國：希望澳洲傾聽理性聲音

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-05-18 23:02

在中澳關係持續惡化的背景下，澳洲工業集團（Australian Industry Group）行政總裁威洛克斯（Innes Willox）發聲呼籲緩和中澳關係，中國外交部對此進行回應。

澳洲傳媒之前報道，威洛克斯呼籲通過理性的談判與外交手段，去緩和中澳之間的緊張關係。

在5月18日召開的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅回應稱，一段時間以來，澳洲政府屢屢在涉港、涉疆、涉台等涉及中國核心利益和重大關切的問題上，採取挑釁性、對抗性言行，嚴重損害中澳兩國的政治互信和合作基礎。

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趙立堅稱，中方注意到澳洲國內愈來愈多的有識之士對此表達擔憂，呼籲澳洲政府反思對華政策，並提出了很有價值的建議，他稱，希望澳洲政府正視雙邊關係受挫的癥結，認真對待中方關切，傾聽理性聲音，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，多做有利於中澳互信與合作，符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事。

中國國家發改委新聞發言人金賢東在5月18日召開的5月份例行新聞發佈會上，對中方無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動做出回應。

金賢東指出，近期以來，澳洲聯邦政府對中澳投資貿易合作項目和既有成果進行無理限制和打壓，損害兩國互信，嚴重影響企業開展互利合作的信心。對此，中方不得不做出正當和必要的反應，澳方應為此承擔全部責任。