中企嵐橋：若澳洲撕毀達爾文港租約　將考慮採取法律行動維護權益

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-27 14:32

中澳關係惡化，澳洲正審視與中國企業簽署的達爾文港99年租賃合約，中國嵐橋集團5月26日表示，合約具法律效力，若果澳洲終止租約，集團會考慮通過相應法律程序或適當方式維護權益。

對於近期澳洲有關方面和人士表示考慮收回澳洲達爾文港，撕毀此前簽訂長達99年的租借合約，並採取重新審查措施等問題，嵐橋集團表示，澳洲北領地政府與山東嵐橋集團簽署的租賃期為99年的港口租賃協議是具有法律約束力的協議，按照基本的契約精神及商業合作互信原則，港口租賃協議項下約定的權利義務應得到各方當事人的尊重及履行。

嵐橋表示，山東嵐橋集團收購達爾文港是是互惠共贏的商業行為，不涉及任何安全問題。

中國嵐橋集團稱，澳洲有關方面和人士的言論違背了基本的契約精神及商業合作互信原則，也嚴重損害山東嵐橋集團在港口租賃協議項下的合法權益，對山東嵐橋集團海內外產業正常開展生產經營活動、正常開展對外合作、正常進行投融資活動等產生了嚴重的負面影響。

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中國嵐橋集團強調，該公司將根據本次事件的進一步發展，考慮通過相應的法律程序或其他適當方式維護自身的合法權益。

澳洲政府5月3日表示，正在審查一家中國公司對達爾文港有爭議的99年租約。這個租約可能會被取消。澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）告訴《悉尼先驅晨報》，澳國防部被要求重新檢視2015年簽署的達爾文港租借協議。

英國廣播公司（BBC）稱，澳洲如撕毀與中國簽署的達爾文港租約後果很嚴重，因為與「一帶一路」協議不同，達爾文港租賃協議是具有法律約束力的商業協議。專家表示，該協議一旦取消，對中澳關係的變化將會是「極其重大」的一步。

對於澳洲防長聲稱有可能取消達爾文港租約，在4月26日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應稱，中澳經貿投資合作的本質是互利雙贏。中國政府鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上，開展對外投資合作，也將堅決維護在外投資運營的中國企業的合法權益。