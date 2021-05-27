中美貿易｜美國貿易代表戴琪：中國挑戰仍然很大

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-27 15:22

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5月26日晚與中國國務院副總理劉鶴通話，就貿易問題展開對話。這是拜登（Joe Biden）1月就任美國總統以來，中美貿易牽頭人第一次正式交流。戴琪同日較早時接受媒體採訪時強調，中國挑戰仍然很大。

戴琪接受英國路透社的專訪時提到，美國對華貿易和經濟關係方面仍然面臨非常巨大的挑戰，需要拜登政府全面關注。

她説，中美第一階段貿易協議很重要，但只是中美充滿挑戰和複雜關係的一部分。「我們與中國的整體挑戰也仍然存在，而且非常巨大。」戴琪説：「我們應該它放在整個美中貿易和經濟關係的脈絡下，而這個關係是非常、非常具有挑戰性的，需要我們全面關注。」

美國貿易代表辦公室5月26日發表聲明稱，戴琪以線上方式，首次與劉鶴進行會晤，討論兩國貿易關係的重要。

聲明指出，在這次坦誠的交流中，戴琪討論拜登政府以工人為中心的貿易政策的指導原則，以及她正在對中美貿易關係進行的評估，同時提到了令人關切的問題。戴琪也説，她期待在未來與劉鶴展開更多討論。

中國商務部也發表聲明稱，北京時間5月27日，劉鶴與戴琪通話。聲明還説，雙方本着平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

中美第一階段貿易協議是在特朗普（Donald Trump）執政時期簽署的。關於協議的履行情況，中國仍然未能達到協議的採購目標。英國路透社報道稱，中國在2020年比其購買目標少了約40%，2021年的進口量仍然落後，兩年的協議只剩下7個月。