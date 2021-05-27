德國研究稱發現接種阿斯利康疫苗後出現血栓原因　指問題可以解決

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-27 17:36

德國一支科學團隊5月26日聲稱找到阿斯利康（AstraZeneca）及強生（Johnson & Johnson）新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗可引致罕見血栓的原因，並稱只要在疫苗作出修改，可以解決問題。

德國法蘭克福大學一個團隊研究指出，阿斯利康及強生疫苗之所以可能引起血栓問題，是由於使用的腺病毒載體技術，會出現罕見副作用。

腺病毒會把新冠病毒的棘蛋白DNA基因序列，送進人體的細胞核，刺激人體細胞使用並製造棘蛋白。但製造出來的棘蛋白在某些情況下，會在細胞核內被剪接或分裂，成為突變的蛋白質。

圖為5月18日，奧地利一間疫苗注射中心的阿斯利康疫苗。（Reuters）

團隊相信，這些蛋白質在釋放出血液後，在罕見的情況下會影響紅血球，從而造成血栓。機率大約是十萬分之一。

團隊指出，只要藥廠能改變棘蛋白的基因序列編碼，防止分裂反應，便可解決此問題。團隊稱他們已有相關的數據，可以協助藥廠解決這問題。

團隊已把相關研究上載至平台Research Square，並已向德國政府的保羅艾爾立希研究所（Paul Ehrlich Institute）提交實驗結果。團隊指目前他們尚未與阿斯利康取得聯繫，但很樂意提供諮詢。