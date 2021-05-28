美國通知俄羅斯　不再重返《開放天空條約》

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-28 03:19

美國傳媒5月27日報道，華府已經知會俄羅斯不再重返《開放天空條約》（Open Skies Treaty）的決定。

美聯社27日引述一名華府官員指，總統拜登（Joe Biden）政府完成審視上屆特朗普（Donald Trump）政府退出有關條約的決定後，副國務卿舍曼（Wendy Sherman）已經通知俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）美國不再重新加入該條約的決定。

《開放天空條約》在2002年起生效，俄羅斯、東歐及美國等大部分北約國家均有簽署。條約讓參與國可按規定對彼此領土進行非武裝方式的空中偵察，增加軍事透明。

俄羅斯總統普京提交廢止《開放天空條約》的法律草案，並在5月19日於國家杜馬通過。圖為2021年5月9日，普京於莫斯科紅場出席勝利日閲兵儀式，紀念第二次世界大戰戰勝納粹德國76周年。（Reuters）

特朗普以俄羅斯違反協議為由，去年單方面宣布退出條約，並於11月生效。俄羅斯之後亦宣布跟隨，在5月19日於國家杜馬下議院投票一致通過正式退出。杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）批評，美國單方面撕毀《開放天空條約》，是對國際安全的破壞。不過俄羅斯方面曾表示，如果美國重新考慮重新加入條約，莫斯科方面有意作出同樣決定。

美俄分別退出《開放天空條約》後，目前雙方只剩下《新削減戰略武器條約》（New START）互相制衡。