俄羅斯開始退出《開放天空條約》

俄羅斯外交部1月15日宣布，莫斯科方面正啟動退出《開放天空條約》（Open Skies Treaty）的程序。

俄羅斯外交部的聲明指，美國在去年退出條約後，嚴重影響簽署國利益的平衡，強調俄羅斯原本有意挽救協議，但遭到華府的盟友冷待。當局表示，由於如何保障條約以新形式運作沒有取得進展，因此決定進行相關退出程序，再交由國會表決。

《生意人報》日報（Kommersant）早前曾報道，俄羅斯曾嘗試要求其他簽約國保證不會向美國提供收集到的飛行情報，惟沒取得成功。

美國總統特朗普在2020年11月宣布正式退出《開放天空條約》後，俄羅斯一直有意挽救條約惟不成功，陣在1月15日決定加入退出行列。不過估計需時數個月才完成相關程序。（Reuters）

《開放天空條約》於1992年簽署，2002年起生效。條約參與國可按規定對彼此領土進行非武裝方式的空中偵察。該條約是冷戰結束後重要的信任建立措施，有助於提升透明度和降低衝突風險。美國、俄羅斯和大部分北約國家都是簽署國。

俄羅斯在2001年確認有關條約，不過美國總統特朗普（Donald Trump）在去年5月21日指控俄羅斯涉嫌違反條約，並在同年11月22日正式宣布退出《開放天空條約》。

俄羅斯外交部當時認為，美國退出《開放天空條約》既不利於歐洲安全，亦不利於美國自身及其盟友的安全。俄羅斯將密切關注並分析該條約其他成員國的言行，並根據俄自身和盟友的安全利益作出相關決定。