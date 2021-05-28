納卡衝突｜亞美尼亞6名軍官被指越界　遭阿塞拜疆俘虜

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-28 05:00

阿塞拜疆與亞美尼亞的邊界糾紛持續，兩國國防部5月27日分別表示，6名亞美尼亞軍官遭阿塞拜疆方面俘虜。

阿塞拜疆國防部指，涉事亞美尼亞士兵企圖進入阿塞拜疆領土，但亞美尼亞方面則指他們當時在東部邊境地區進行工程，並稱採取必要措施，確保6人可以回國。

亞美尼亞看守總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）表示，兩國邊界局勢緊張，建議雙方軍隊迅速撤離邊界地區，返回基地，並由俄羅斯或其他歐洲安全及合作組織明斯克集團（OSCE Minsk Group）國家派遣國際觀察員到區內部署。

美國國務院則認為任何在阿塞拜疆及亞美尼亞非標界地區的行為都是具挑釁和不必要，敦促兩國在明斯克集團的主持下，重返談判桌，務求達成納戈爾諾-卡拉巴克（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）長期政治解決方案。

2020年11月14日，納卡地區克爾巴賈爾（Kalbajar），Garo Dadevusyan在徒有四壁的家裏吸最後一口煙。「為何普京要放棄我們？」過去亞美尼亞與俄羅斯交好，境內也有多個俄羅斯軍事基地，但這次俄羅斯介入，亞美尼亞卻得不到好處。（Mstyslav Chernov／美聯社）

阿塞拜疆和亞美尼亞去年在納卡地區爆發軍事衝突，之後在俄羅斯斡旋下停火，惟兩國持續爆發邊境爭議，亞美尼亞早前曾指阿塞拜疆部隊曾向一個哨站開火，導致一名士兵喪生，但巴庫方面否認指控。