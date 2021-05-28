拜登稱情報部門將公布新冠病毒起源報告　美國呼籲世衛繼續調查

撰文： 梁凱怡 張子傑 最後更新日期： 2021-05-28 08:24

美國總統拜登（Joe Biden）要求情報部門加強調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情起源。他5月27日表示，希望公開有關報告。美國同日敦促世界衛生組織（World Health Organization）進行第二階段的疫情源頭調查。

拜登下令情報部門在90天內完成新一份報告，就疫情源頭有更明確的結論。他於安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）表示，自己很有可能公開情報部門分析疫情源頭的報告。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）同日指，拜登下令公開評估的部份內容是要展示出華府致力調查疫情源頭和對中國施壓要求合作。她指，由於目前有很多不清楚的地方，拜登認為需要公開情報部門所作的事情，並且延長調查時間和加入其他聯邦政府部門。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）27日指，當地17個情報機構對疫情源頭有兩個推論，包括人類接觸受感染動物、以及病毒意外從實驗室流出，但大部分都認為沒有足夠證據分析哪個推斷的可能性較大。

美國駐聯合國日內瓦總部代表團27日發表聲明，敦促世界衛生組織進行第二階段的疫情源頭調查，重申中國需要容許國際專家全面取得完整和原始的數據及樣本，有助了解病毒源頭及疫情爆發初期的情況。