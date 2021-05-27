日本防疫頻「甩轆」　生理鹽水當疫苗打　誤替老人注射「空氣針」

撰文： 狂丸科學 最後更新日期： 2021-05-27 19:24

5月，日本的新冠疫苗道歉發布會像下餃子似的，一個接一個，開了十幾場。之所以瘋狂鞠躬道歉，是因為新冠疫苗注射現場事故頻發。短短1個月的時間內，日本的疫苗烏龍花樣百出：先後發生了「注射空氣」、「注射生理鹽水」、「疫苗保存不當失效」等各種事故。面對國內自家人的責罵，日本官方的道歉發布會開得愈來愈嫻熟了。

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1. 注射空氣

上星期，日本神戶因為空氣針事件，風風火火且又非常熟練地開了個發布會致歉。此次發布會召開，是因為5月18日神戶的新冠疫苗接種現場，當地醫護人員給一位70多歲的老奶奶打了一劑空氣針。這位倒霉的老奶奶，在被扎了一針之後得知，自己剛才那一針新冠疫苗因為醫護人員的操作失誤，導致注射器裡的空氣沒有排乾淨，連著氣體一起打進去了。「所以，你重新再打一針吧。」工作人員說。估計被扎第二針的時候，這位老奶奶心裏已經在罵人了。

神戶這針空氣疫苗，還不是日本疫苗進程中的第一針空氣注射。時間回溯到5月12日，北九州市的接種現場，一位護士誤將「空氣疫苗」直接扎進了老人的胳膊裡。不久後，在兩場空氣疫苗的發布會上，日方官員反復強調，這些空氣的劑量對人體健康不會造成影響。

其實，市民們對空氣針事件之所以格外重視，是因為空氣進入人體中確實十分危險，嚴重的情況下，會引發猝死。猝死的原因為「空氣栓塞」，是指由於足量氣體進入靜脈之後，造成血管堵塞。但是，想要一個空氣針下去就讓死神帶回家，是不科學的。根據2009年《中國法醫學雜誌》上刊登的一篇論文顯示，一位成年男性在大腿一側找到血管，注射了約400ml的空氣，才結束了生命。日本在道歉發布會上稱，隨著注射器進入人體的空氣大約是0.3ml，不足以引發健康問題。但是，因為混合了空氣，可能會影響到疫苗效果，所以，仍舊要向大家道歉。

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2. 注射生理鹽水

注射空氣的道歉發布會，只是冰山一角。這半個月來，日本因為接種失誤，開得最多的發布會是——生理鹽水稀釋疫苗的操作失誤。先是4月底的時候，奈良發生了1起注射失誤，醫護人員直接把生理鹽水噹疫苗給打了。這件事，當時一度驚動了衛生防護中心，調查了約兩週後，出具了事故調查報告。後來，調查中心大概是忙不過來了。因為從5月15日到18日3天，日本有3個城市分別給15位市民誤注了生理鹽水。在神戶與長崎，護士把生理鹽水稀釋過度的疫苗，biu——的紮了進去。沖繩的護士，則是直接把生理鹽水打進去了，注射器裡都沒有疫苗。

更離譜的是，因為當天注射新冠疫苗的人有上百人，醫護人員並不知道具體哪5個「幸運兒」接種了被生理鹽水稀釋過度的疫苗。所以只能等2次接種的時候檢查大家的身體數值，到時候誰抗體不足，再做打算。

日本會頻繁出現生理鹽水稀釋的疫苗事故，是因為日本使用的是輝瑞疫苗，在注射前，會比我國使用的科興疫苗多一步「生理鹽水稀釋」。這多出來的一步，便導致醫護人員在忙碌中，誤將一支疫苗多次稀釋。最後，日本的道歉發布會就這樣開個不停。

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3. 疫苗活性失效

日本神戶，梅開三度。這次，又是神戶在開疫苗道歉發布會。原因是5月12日，在運輸新冠疫苗過程中，搞錯了疫苗的儲存溫度，導致960支疫苗還沒來得及注射，直接失效。於是道歉會又開始了。這次失誤，是在配送環節上出了問題。這一批新冠疫苗所需的儲藏溫度，根據規定應為2-8攝氏度。結果，它們在常溫中待了3個小時……等到發現的時候，960支疫苗已經全部不能用。為此，工作人員只能在道歉發布會上鞠躬表示：「浪費了非常珍貴的疫苗，實在是非常抱歉。」

其實新冠疫苗接種的推進，真的不容易。之前是民眾不願意打，如今願意打的人，卻又遇到各種神奇事故。這些接種事故，不光出現在日本，美國注射空氣針案例頻發。巴西還有疫苗擺拍，假裝為老人打針，實際上打了個寂寞。後來涉事人員被警方抓捕。醫生又重新為這些老人們再次補上了真的新冠疫苗。

疫情爆發至今，世界各地的新冠情況其實不樂觀，希望打針的人們長點心吧，別再人為增加防疫難度了。一句「對不起」，真的不是萬能的。

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