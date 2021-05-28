印度與越南新冠肺炎疫情惡化　製造業廠商回流中國

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-28 19:04

美媒24日稱，由於印度和越南新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染病例的增多，製造業可能會重返中國。

上海保銀投資管理有限公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家Zhiwei Zhang稱，中美貿易戰前此導致很多跨國公司從中國撤走自己的供應鏈。結果越南和印度等國家從海外製造商在本國設廠而從中獲益。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）援引Zhiwei Zhang的話稱，然而情況正在發生變化，供應鏈可能會重返中國，因為印度和越南的新冠病毒感染病例激增。

在大流行之前三星、富士康和其他許多知名製造商開始在越南和印度大規模開設工廠。然而在這兩個國家爆發的新冠疫情已經導致台灣的合約製造商富士康（蘋果公司的主要供應商）關閉了在印度和越南的企業。主要原因是國際來往已被暫停，因此跨國公司不能派遣僱員到印度和越南建立新廠。印度的感染人數在4月份創歷史新高，並且沒有表現出明顯下降的跡象。經濟學家們預測，本季度南亞的經濟指標可能會惡化。

在越南也有類似情況。越南北部的四個工業園區最近被暫時關閉，其中包括富士康生產設施所在的三個工業園區。專家們認為，這種局面可能會讓中國受益。不過中國經濟受益的程度將取決於印度和越南的現狀持續的長短。