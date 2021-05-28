新冠疫情：日本緊急狀態延至6月下旬　英國75%病人感染印度變種

撰文： 許懿安 成依華 最後更新日期： 2021-05-28 21:05

多國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，影響民眾生活及活動。其中日本首相菅義偉宣布，適用於東京都和大阪府等9個都道府縣的緊急事態宣言延長至6月20日。惟東京奧運7月23日便將揭幕。

日本：沖繩縣確診創新高

日本全國5月28日新增3,708宗確診個案，其中沖繩縣佔313宗，創沖繩的新高紀錄，當地在最近一周內，每10萬人的確診數字達到110.25宗病例，為日本第一。

韓國：確診數字回落

韓國28日新增587宗確診個案、新增3個死亡個案。確診個案數字是相隔3天回落至600宗以下。韓國累計確診個案138,898個，累計死亡個案1,946個。

澳洲：維省封城至6月初

澳洲方面，維多利亞省新增4宗確診個案，都與現存的感染群組有關。這令當地相關累計個案增至30個。維省這波疫情始於當地北部。

維省封城從27日晚上11時59分起至6月3日。這是當地第4次這麼做。

英國新冠肺炎疫情：圖為5月13日英國英格蘭一名女子在赫克瑟姆一間疫苗中心接種新冠肺炎疫苗。（Getty）

英國：連續2天超過3,000宗

英國新增3,542確診個案，為連續2天超過3,000宗。英國對上一次確診個案超越3,500個，是4月12日（3,568個）。

衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）稱英國近期的新增確診個案中，有四分三的病人是感染印度變種病毒B.1.617.2。

英國累計確診個案4,473,677個，累計死亡個案127,758個。