曾燕紅登頂．新聞背後︱尼泊爾疫情升珠峰失守　攀山者攻頂難上難

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-28 19:20

香港攀山好手曾燕紅傳來喜訊，她與團隊成功登上珠峰，並且僅花費約26小時便成功攻頂，刷新女性登上珠峰的最快紀錄。事實上，攀山者在今年登上珠峰顯得更不容易，除了登頂本已屬難事，加上尼泊爾近期大受疫情影響，營地出現疫情，令選手面對體能考驗之餘，也有疫情夾擊，當地甚至有意見認為尼泊爾應該取消今年的攀山季節。

自2021年4月起，尼泊爾疫情急劇升溫，圖表顯示自2020年初以來的病例數目，其中深紅線代表病例總數，淺紅線代表目前活躍病例數目（尼泊爾衞生部網站）

尼泊爾在5月27日單日新增6,731宗新冠肺炎（COVID-19）確診病例，另增加106宗死亡個案，令全國病例總數增至54.2萬宗，死亡患者升至6,951人。

疫情升溫，珠峰也未能倖免，5月初起傳出大本營出現17宗確診的消息，雖然尼泊爾旅遊局負責人向外指珠峰大本營仍一切正常，但《衛報》報道，尼泊爾政府部門遭批評缺乏透明度，大本營又有醫生私下批評在未獲政府批准下，未能為出現疑似症狀者檢測，疫情令珠峰今年的攀山季節出現危機。

由於珠穆朗瑪峰位於中國與尼泊爾邊境，中國自5月初起，在珠峰北坡設置「隔離線」，以避免南北坡人員在峰頂接觸，作為防疫措施。

圖為中國一側的珠穆朗瑪峰，攝於2020年4月（AP）

在尼泊爾的52歲新西蘭籍攀山者辛珀（Scott Simper）接受斯塔夫新聞網（Stuff）訪問時指，當他登上珠峰，他根本不知道自己感染新冠肺炎，他為拍攝紀錄片登山，並成功在5月11日攻項，然後在2周後，他留在檢疫酒店與病毒搏鬥，他相信自己是在大本營感染病毒，並指拍攝隊其他人也染疫。

辛珀的太太、同樣是攀山好手的基爾（Anna Keeling）指出，由於出現高原反應的症狀，與新冠肺炎的症狀類似，所以團隊內的成員未必察覺到自己感染病毒，登山的考驗也會讓他們的免疫力降低。

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