德國承認曾在納米比亞進行種族滅絕　斥11億歐元助發展

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-28 18:38

德國與納米比亞（Namibia）經5年談判後，德國5月28日首度承認，20世紀初德國當權者於納米比亞進行殖民統治時犯下種族滅絕罪行，令兩族土著承受「不可估量的痛苦」。德國承諾成立11億歐元的基金支持納米比亞的重建與發展計劃。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）28日發聲明稱：「我們現在將以現今的觀點正式稱那些事件為種族滅絕。」他說：「鑑於德國的歷史與道德責任，我們將請求納米比亞以及受害者後代原諒。」

馬斯承諾建立總值11億歐元的基金，支援納米比亞重建與發展。赫雷羅族（Herero）首領魯科羅（ Vekuii Rukoro）表示拒絕，稱納、德政府的協議是侮辱，因它沒有包括賠償。

德國已就這場殺戮稱，國家對此負有道德責任，但迴避正式道歉，以免遭到索償。

圖為德國外交部長馬斯5月19日在柏林會見傳媒。（Getty）

路透社28日引述當地媒體稱，這筆款項將分30年支付。

德國1884年到1915年在納米比亞進行殖民統治。因土著就殖民者掠地反抗，德國當權者在1904到1908年殺害數以萬計的人，包括約65,000名赫雷羅族與約10,000名納馬族（Nama）族人。史學家稱之為20世紀首宗種族滅絕事件。