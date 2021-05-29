拜登公布6萬億美元預算案　透過加稅資助應對氣候變化及疫情

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-29 03:04

美國總統拜登（Joe Biden）5月28日公布上任後首份預算案，規模達6萬億美元，白宮希望款項可以主要用於基建、教育和應對氣候變化，同時為低及中產階級成立新的安全網計劃，但要視乎向企業及富裕階層加稅的成效。

拜登的2022財政年度預算案中，開支達6.01萬億美元，公共收入為4.17萬億，比2019年爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情前的收入增加36.6%。白宮估計會有1.81萬億財赤，雖然比疫情肆虐的兩年明顯減少，惟比2019年的9840億為多。

預算案指出，白宮推算美國的失業率會在2021年底下降至4.7%，在2022及2023年分別進一步回落至4.1%及3.8%，並在之後7年維持在3.8%水平。另外通脹率則在未來十年間，每年不會超過2.3%。

圖為5月25日美國總統拜登在華盛頓特區向記者發言。（AP）

促進新能源發展 改善全球處理衛生危機方式

美國CNBC頻道報道，拜登在預算案提出撥款360億美元，比2021年的140億大幅度增加，款項主要用於應對氣候變化，包括大規模投資研究潔淨能源、氣候及可持續發展，以及改善食水基建等。

另外因應疫情，新一年預算案建議向美國疾病控制和預防中心（CDC）撥款87億美元，是該部門近20年來最大增幅。這筆款項大部分用於支持各州份及海外屬地改善公共衛生核心能力、訓練新的傳染病及其他公共衛生專家、重建國際社會偵測、應對及處理新的全球衛生危機能力。

除了應對疫情，CDC亦獲分配1.53億美元，為不同種族人口改善保健公平及收集數據。

圖為2021年4月23日，美國總統拜登於白宮出席氣候峰會。（美聯社）

加強美國在太平洋地區應對中國能力

目前美中關係緊張，拜登計劃向國防部撥款7150億美元，包括官兵獲加薪2.7%，並將用於舊系統的款項改為提升對中國的核震懾力水平。其中旨在抵抗中國在該區的軍事增強以及核武器科技的「太平洋威懾計劃」（Pacific Deterrence Initiative）就獲撥款50億美元，加強美國在區內的雷達、衛星及導彈系統能力等。

白宮認為，可以透過各種加稅措施分擔部分開支，包括上調公司稅由現在的21%升至28%，加強國家稅務局（IRS）執法能力和增加富裕人士的徵稅率。另外設立「美國製造稅」，懲罰將工作外判至其他國家的美國企業，特別是打擊在海外製造但在美國出售產品的情況。