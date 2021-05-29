盧卡申科訪俄羅斯　討論迫降客機事件　普京質疑歐盟雙重標準

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-29 08:36

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）5月28日訪問黑海城市索契（Sochi），與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，雙方討論加強關係，以及日前迫降瑞安航空（Ryanair）客機事件。

這次會面在迫降事件前已經安排。盧卡申科在會談開始時，批評歐盟對白羅斯的制裁，形容布魯塞爾企圖製造像去年8月的全國大規模示威，損害當地局勢。

而對於歐盟因應迫降事件而向白羅斯航空公司（Belavia）實施封殺令，他指航空公司在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情開始爆發時，就接載數以萬計滯留歐盟國家及美國的旅客，認為封殺令是忘恩負義。

普京則表示同情，並指美國曾在2013年為了追捕中情局前僱員斯洛登（Edward Snowden），導致被指載有對方的玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）專機遭歐洲多國禁止飛入領空，最終被迫在奧地利維也納降落。普京批評全球當時對該次事件沉默，同時重申加強與白羅斯的關係。

普京5月28日會見白羅斯總統盧卡申科，有分析認為克里姆林宮可能要求盧卡申科答應政治條件，換取莫斯科的支持。（AP）

美聯社報道，不少觀察家警告歐盟對白羅斯實施新一輪嚴厲制裁，可能令盧卡申科對莫斯科唯命是從。明斯克（Minsk）獨立政治分析員卡爾巴列維奇（Valery Karbalevich）指出，克里姆林宮可能要求盧卡申科答應兩國單一貨幣或俄軍到當地部署等條件，以換取莫斯科的支持。

流亡海外的2020年白羅斯總統選舉候選人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）亦認同卡爾巴列維奇的說法，她呼籲歐盟運用一切影響力阻止盧卡申科與俄羅斯達成可能影響國家的協議，同時認為歐盟在提出解決方案及作決定時，應該顯得更堅定和勇敢。